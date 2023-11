La région du Nord-Pas-de-Calais regorge de nombreuses activités divertissantes. Parmi celles-ci, le karting est une activité très populaire auprès des habitants. Alors si vous recherchez un endroit pour pratiquer le karting dans cette région cet article est fait pour vous ! Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les pistes de karting du Nord-Pas-de-Calais.

Quel est le concept du karting ?

Le karting est une discipline sportive automobile qui consiste à se déplacer à bord d’un petit bolide spécialement conçu pour les compétitions. Les karts sont généralement motorisés et peuvent atteindre des vitesses pouvant aller jusqu’à 120 km/h. Il existe plusieurs types de karts selon le type de course que l’on souhaite pratiquer (loisirs, compétition ou rallye). La popularité du karting augmente chaque année à travers le monde.

Les différents types de pistes de karting

Dans la région du Nord-Pas-de-Calais, il existe plusieurs types de pistes de karting. On peut classer les pistes selon leur taille et leur surface :

Pistes intérieures : Ces pistes sont situées à l’intérieur et sont parfaites pour les débutants car elles ne sont pas trop longues et offrent moins de danger. Elles sont généralement équipées de portiques de protection et de variateurs de vitesse.

Les différentes catégories de karting

Selon le type de course et le niveau des participants, il existe plusieurs catégories de karting dans la région du Nord-Pas-de-Calais :

Karts loisir : Ces karts sont destinés aux personnes qui cherchent à s’amuser et à profiter de la sensation de vitesse. Ce type de karts est destiné aux débutants et est limité à une vitesse maximale de 50 km/h.

Les clubs et associations de karting

Si vous souhaitez pratiquer le karting en tant que sport, vous pouvez rejoindre une association ou un club de karting. Ces clubs sont composés de pilotes passionnés et proposent des entraînements hebdomadaires et des courses régulières que vous pouvez assister. De plus, ils permettent aux membres de partager leurs expériences et de communiquer avec d’autres pilotes. Voici quelques-uns des principaux clubs de karting du Nord-Pas-de-Calais :

Club Automobile Régional Français – Le CARF

Club de Kart de Boulogne-sur-Mer

Karting Club Cergy-Pontoise

Karting Club Lille Métropole

Grand Nord Karting Club

Karting Valenciennes

Le karting est un sport automobile excitant et passionnant qui ravira les amateurs de sensations fortes. La région du Nord-Pas-de-Calais propose un large choix de pistes adaptées à tous les niveaux et à tous les styles de course. Il existe également plusieurs clubs et associations qui organisent des courses et des entraînements pour les pilotes professionnels ou débutants. Alors si vous êtes à la recherche d’une activité palpitante, essayez le karting ! Vous ne le regretterez pas.

Liste des pistes de Karting en Nord-Pas-de-Calais »

Racing Kart JPR

Catégorie activité: Circuit de karting

Adresse: Circuit de Karting, D354, 59162 Ostricourt

Téléphone: +33327899050

Site internet: http://www.racingkartjpr.fr/

KLL Loisirs

Catégorie activité: Circuit de karting

Adresse: 315 Av. de Paris, 62138 Douvrin

Téléphone: +33321777331

Site internet: http://kll.fr/

Planet Karting

Catégorie activité: Circuit de karting

Adresse: 57 Rue du Fond Squin, 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem

Téléphone: +33321389450

Site internet: http://www.planet-karting.com/

Karting Club Gravelinois

Catégorie activité: Circuit de karting

Adresse: Rte des Enrochements, 59820 Gravelines

Téléphone: +33328234747

Site internet: http://www.kartgrav.fr/

Kart’Innov

Catégorie activité: Circuit de karting

Adresse: 89 Rue Raoul Briquet, 62700 Bruay-la-Buissière

Téléphone: +33321641925

Site internet: http://www.kart-innov.fr/

Lille Karting

Catégorie activité: Circuit de karting

Adresse: Centre Commercial Englos les Géants, Rue Eugène Imbert de la Phalecque, 59320 Ennetières-en-Weppes

Téléphone: +33320176080

Site internet: https://www.lillekarting.fr/

Speed Park

Catégorie activité: Circuit de karting

Adresse: Av. du Bord des Eaux, 62110 Hénin-Beaumont

Téléphone: +33321377061

Site internet: http://www.kartingbowling.com/

Opale Karting